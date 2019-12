Burgemeester Oskam tolereert geen wapenhandel in Capelle

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel is zeer te spreken over de landelijke politie-invallen en arrestaties in verband met grootschalige handel in vuurwapens. Volgens de politie werden de deals in de Capelse woning van de 32-jarige hoofdverdachte gesloten.

"Ik tolereer geen wapenhandel in Capelle, en al helemaal niet als die zich afspeelt in gewone huizen of bedrijfspanden in een woonwijk", reageert de Capelse burgemeester.

Volgens burgemeester Oskam is de ondermijnende criminaliteit met deze politieactie een grote slag toegebracht. De burgemeester was al eerder op de hoogte gebracht van de politie-invallen die vanochtend vroeg in Capelle, Rotterdam, Den Haag, Gouda en Huis ter Heide plaatsvonden.



In totaal zijn er acht verdachten aangehouden. Naast de Capelse hoofdverdachte, zijn er nog twee Rotterdammers van 23 en 24 jaar hoofdverdachte in deze zaak. De drie zijn familie van elkaar. De Capelse hoofdverdachte is al eerder veroordeeld voor wapenhandel en heeft nog een straf van twintig maanden uitstaan.

De politie houdt de Capelse wapenbende verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid wapens die in het Rotterdamse criminele circuit circuleert en de vele schietpartijen die plaatsvinden. Dit jaar staat de teller al op 93 incidenten en daarmee is er sprake van een recordaantal schietpartijen in de regio Rotterdam. Politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten zetten daarom stevig in op de aanpak van wapengebruik, -bezit en - handel.