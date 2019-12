Rotterdammers Baijens en Remer in voorlopige EK-selectie handbalmannen

De twintigkoppige voorselectie speelt tussen 3 en 5 januari eerst om de Yellow Cup in Zwitserland. Na de Yellow Cup maakt bondscoach Erlingur Richardsson welke zestien spelers naar het EK gaan.

De 21-jarige Baijens speelt momenteel in de Duitse Bundesliga voor TBV Lemgo. Tim Remer handbalt bij Hurry Up uit Zwartemeer in de BENE-League. Tijdens de Yellow Cup treffen zij Tunesië, Oekraïne en Zwitserland.

Nederland stuit in het Noorse Trondheim op 9 januari in poule C eerst op Duitsland. Twee dagen later speelt Oranje tegen Letland. De afsluitende poulewedstrijd is op 13 januari tegen Spanje.