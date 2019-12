Burgemeester Hoeksche Waard vertrekt vanwege zieke partner

Govert Veldhuijzen heeft dinsdagavond zijn vertrek als burgemeester van de Hoeksche Waard aangekondigd. Zijn partner is sinds een paar maanden ernstig ziek en daarom is het voor hem niet langer mogelijk om zijn functie uit te oefenen.

Veldhuijzen volgde afgelopen april Peter van der Velden op, die als waarnemend burgemeester afzwaaide op medisch advies. Het was de bedoeling dat Veldhuijzen als waarnemend burgemeester aan zou blijven tot er een officiële opvolger was, maar is nu ook genoodzaakt eerder te stoppen. "Een ontzettend moeilijke beslissing, maar mijn thuissituatie vraagt nu alle aandacht."

Het college bedankt Veldhuijzen voor zijn inzet en wenst hem en zijn echtgenote veel sterkte toe.

Veldhuijzen blijft tot 18 december 2019 in functie. Er volgen zo snel mogelijk gesprekken met de gemeenteraad over het aanstellen van een waarnemend burgemeester. De officiële opvolger gaat naar verwachting op 31 maart 2020 aan de slag.