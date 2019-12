Huiseigenaren Van Sleenstraat voelen zich in de steek gelaten

Nancy Snijders is er kapot van. Door het onbewoonbaar verklaren van hun nieuwbouwwoning aan de Van Sleenstraat in Brielle zit ze diep in de problemen, net als de andere kopers van de vijf andere woningen. En uit de beantwoording van Kamervragen door minister Knops blijkt dat ze geen hulp vanuit het Rijk kan verwachten.

“Ik ben extreem teleurgesteld”, zegt Snijders. “Waarom trekt iedereen de handen van ons af?” Ze woont nu met haar man en zoontje op een camping.



De zes geschakelde huizen zijn door fouten bij de bouw niet brandveilig. Renoveren kost zeker 150 duizend euro per huis en de aannemer is failliet. Het garantiefonds weigert de kopers te helpen. En ook de gemeente geeft aan weinig te kunnen doen.

Slechte film

Snijders kan het allemaal niet geloven. “Het is onvoorstelbaar. Het is net alsof je leeft in een slechte film. Hoe kan het dat je in een land als Nederland zo aan je lot overgelaten wordt.”

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die zich hard maakte voor de Brielse gedupeerden, noemt de antwoorden van de minister teleurstellend. "Wat deze mensen is overkomen, wens je niemand toe", zegt hij in een reactie.

"Ze zijn domweg bedonderd. De minister zegt dat deze mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar deze mensen konden er niks aan doen dat het garantiefonds in handen van criminelen was. De minister laat deze mensen aan hun lot over in plaats van samen met de gemeente voor oplossingen te zorgen."

Curator

De enige weg die de kopers kunnen bewandelen is die naar de curator die gaat over het faillissement van de aannemer. Maar daar staan ze in de rij met andere schuldeisers.

“Dat gaat waarschijnlijk jaren duren en we zullen er niet de bedragen krijgen waar we recht op hebben en die we nodig hebben”, vreest Snijders. “Onze gezinnen gaan hieraan kapot, zowel financieel als emotioneel”, benadrukt ze.