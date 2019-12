VoetbalRijnmond Cup: Dubbele cijfers voor Capelle

In de tweede ronde van de VoetbalRijnmond Cup heeft hoofdklasser Capelle hard uitgehaald tegen zaterdag tweede klasse CWO. Aan het trimpad in Vlaardingen werd het maar liefst 10-0 voor de Capellenaren.

De tweede opvallende uitslag kwam van zaterdag vierde klasser Rotterdam United. De Rotterdammers hebben in de tweede ronde gestunt op bezoek in Schiedam bij zondag tweede klasser Excelsior'20. Rotterdam United boog voor rust een 2-0 achterstand om in 2-2. Vlak voor tijd maakte de Rotterdamse formatie de 2-3.

Overige uitslagen

IJvv de Zwervers – Papendrecht 0-4

GSC/ODS (za) – FC Dordrecht 2-0

DRL – NSVV 0-4

DBGC – COAL 1-3