Grote brand in Schiedam snel onder controle

De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een grote brand in Schiedam. Die wisten de brandweerlieden snel onder controle te krijgen, bevestigt de Veiligheidsregio.

Het zou om twee taxibusjes op het terrein van een autobedrijf bij het Chopinplein zijn gegaan. De voertuigen zijn uitgebrand.

Bewoner Robert van der Stappen, die er dichtbij woont, liet aan Rijnmond weten dat de brand vooraf zou zijn gegaan door een harde knal. "Ik zat echt tegen het plafond na die knal, dacht dat het huis ontplofte."

Bominslag

Van der Stappen zegt enorm geschrokken te zijn, net als de rest van de flat. "De halve flat stond gelijk buiten, iedereen wilde weten wat er aan de hand was. Er wonen hier ook veel oude mensen en die zijn zich rotgeschrokken. Zelf ben ik gelijk naar beneden gerend vanaf de twaalfde verdieping, want ik dacht dat de flat in zou storten."

Het zou dan ook niet zomaar een knal zijn geweest: "Ik heb in het leger gezet, dit klonk echt als een bominslag."