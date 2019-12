Het weer van vandaag: perioden met zon

Vandaag kan de dag eerst plaatselijk met mist beginnen, daarna is het mooi weer in de regio met zonnige perioden en blijft het droog.

Het wordt vanmiddag een graad of 6 en er waait een zwakke en aan zee matige zuidenwind, kracht 2 of 3. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en kan zich nevel en mist vormen. Het blijft droog en het koelt af tot iets boven het vriespunt.

Sinterklaasdag verloopt eerst grijs met eerst plaatselijk mist en nevel en in de middag af en toe zon. Het wordt 5 graden in het oosten van de regio en 8 graden aan zee. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tijdens pakjesavond neemt de wind toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten

Vrijdag passeert een storing met perioden met regen. Zaterdag dan een droge dag met af en toe zon. Op zondag en maandag geregeld regen of buien. Vanaf vrijdag gaat het vaak (vrij) krachtig waaien en is het ook zacht voor begin december.