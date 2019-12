Sinterklaashuizen hebben een druk jaar achter de rug

Sinterklaas heeft het enorm druk gehad in onze regio. Overdag, als hij niet over de daken rijdt om alle lieve kinderen een cadeautje te bezorgen, konden kinderen op bezoek op zijn tijdelijke adres. En daar is meer dan ooit gebruik van gemaakt.

Zowel in het Sinterklaashuis in Dordrecht als het huis van Sinterklaas in Gorinchem waren 'meer kinderen dan ooit'. Alleen in Schiedam was sprake van een lichte daling.

In Dordrecht ging het om 20 duizend bezoekers, laat een woordvoerder weten. De helft daarvan is een kind. "We kijken altijd naar het aantal mandarijntjes en appeltjes dat is meegegeven aan de kinderen. Dat zijn er zeker 10 duizend. "

Ook in Gorinchem was het druk, zegt Coby Dekker, voorzitter van Stichting Sint Nicolaasteam. "We hebben dit jaar een nieuwe locatie aan de Gasthuisstraat en daar is de Sint heel blij mee. Deze locatie is beter zichtbaar."

De nieuwe locatie betekende ook een toename van het aantal bezoekers. "Er zijn zeker vijfhonderd extra kinderen langsgekomen", weet Dekker. Maar: "Dat kunnen we aan!"

Alleen in Schiedam kwamen er iets minder kinderen. Daar daalde het aantal bezoekers van bijna 7 duizend naar ruim 6 duizend. Een verklaring heeft het Stedelijk Museum niet voor de daling.

Roetveeg of zwart

In Gorinchem en Dordrecht zijn alleen 'klassieke pieten' te vinden. Twee jaar geleden hebben tegenstanders van Zwarte Piet vloeibaar metaal gespoten in een van de sloten van het Sinterklaashuis. Dit jaar werden teksten tegen Zwarte Piet op het Johan de Witt Gymnasium gekalkt.

"Het lijkt haast wel of die acties als een soort reclame hebben gewerkt voor het Sinterklaashuis", zegt de woordvoerder van het Dordtse Sinterklaashuis.

Maar dat wil niet zeggen dat er dit jaar in Dordrecht geen problemen zijn geweest. Zowel de organisatie van de intocht van de goedheiligman als het Sinterklaashuis kreeg dreigbrieven binnen. "En niet alleen wij, maar ook onze sponsoren hebben vervelende brieven binnengekregen." Aan die brieven is bewust weinig ruchtbaarheid gegeven.

In Gorinchem bleef het aantal kanttekeningen beperkt tot twee mailtjes en één vraag uit de gemeenteraad. "Ook maakte één juf de opmerking 'waarom we nog niet overgestapt waren naar de norm', zoals zij het omschreef", vertelt Dekker van het Nicolaasteam. "Maar ik stelde als tegenvraag 'wat is nou precies de norm', want hier in Gorinchem krijg ik niet zo het idee alsof er heel veel vraag is naar roetveegpieten."