Radio Rijnmond Rewind: Hoe is het nu met Robert Smits, Feyenoorder in de sloppenwijken?

Haar in rood-wit: uitkijken over het veld van Feyenoord voetbalclub in Rio de Janeiro

Deze woensdagavond zoekt programmamaker Paul Verspeek opnieuw een bijzondere regiogenoot op: Robert Smits uit Bleiswijk. Hij woont en werkt al meer dan 30 jaar in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Hij vangt er straatkinderen op, die veelal in de drugswereld verzeild zijn geraakt.

Regelmatig spraken we Robert, als hij voor even terug was in Nederland. Dit keer heeft hij nieuws: er is een heuse voetbalclub opgericht in Rio, met als naam 'Feyenoord'. Om volledig te zijn: Escolinha Feyenoord Faz Quem Qer. Het laatste deel slaat op de wijk in Rio de Janeiro. Een gewelddadige wijk.

"Naast het veldje is het hoofdkwartier van de drugsbazen. Twee keer per week moet de training worden stilgelegd omdat er wordt geschoten. De kinderen gaan dan even bij de muur aan de andere kant van het veld staan en als het voorbij is gaan ze weer spelen."

Robin van Persie

Het veldje is van steen. In het midden het onmiskenbare logo van Feyenoord. Op de kleurrijke muren rondom is onder anderen Robin van Persie geschilderd. "Er moet nog een dak op, want als het regent, is er niet te voetballen. We zoeken nog iemand die dat voor ons kan regelen of betalen..."

De aanleg van het veldje is een verhaal apart. In Nederland zou er overleg zijn met een wethouder of projectontwikkelaar. En in Rio..."De man die het echt voor het zeggen heeft in de wijk is de drugsbaas. Dus ik werd geblinddoekt in een auto naar zijn huis gebracht. Dan moet je uitleggen wat de bedoeling is en kreeg ik toestemming."

Smits, zelf een hardcore Feyenoordfan, heeft de spelertjes niet alleen in het rood-witte tenue gestoken, hij heeft ze ook goed geïnstrueerd. "We hadden laatst Amsterdammers op bezoek die wilden gaan vertellen dat Ajax een grote club is en Feyenoord maar heel klein. Toen zeiden die jongen: ja maar wacht eens. Feyenoord 6, Ajax 2. 6-2 hebben wij gewonnen..."

Bolsonaro

Het lot van deze en andere kinderen die hij begeleid, is zeer onzeker. "En dat is alleen maar erger geworden. Dit jaar zijn er al 1500 kinderen doodgeschoten in Rio de Janeiro. Dat is het beleid van de nieuwe president Bolsonaro: schieten op alles dat een wapen heeft. Daar waarschuw ik de kinderen ook voor."

Hij vertelt het verhaal van de jongen wiens moeder geestelijk gehandicapt is en waarvan de vader is weggelopen. "Die zit in een gezin met vier kinderen en probeert dan met drugs wat bij te verdienen. Schieten op dit soort ventjes, die vaak met geweer op de uitkijk staan, heeft geen zin. Het haalt de oorzaak niet weg."

Zijn conclusie klinkt somber:"Voor het eerst in 30 jaar denk ik dat deze burgeroorlog in Rio niet voorbijgaat. Maar er zijn altijd kinderen die het redden, waar je trots op kunt zijn. Dat houdt me op de been en daarom ga ik ook niet meer weg uit Brazilië."

