Reggery dealde ooit in drugs, maar helpt nu jongeren op het rechte pad te blijven

"Hier stopte de methadonbus, daarna verkocht ik ze drugs", vertelt Reggery terwijl hij langs het metrostation op Zuid loopt. "Ik ontving mijn klanten met open armen en zij mij ook."

Terugkijkend ziet Reggery waar het fout ging. "Ik verkocht eerst kleine pakjes, maar het duurde niet lang voordat ik naam kreeg. Ik was handig en communicatief goed." Hij ontgroeide station Slinge. "Ik kreeg snel contact met grotere criminelen en gleed verder af in de criminaliteit."

Hogerop klimmen

Reggery ziet nu in dat dat iets negatiefs was. Maar destijds voelde het als hogerop klimmen. "Ik was ook altijd heel naïef, niet in staat de gevolgen van mijn daden te zien. Ik dacht dat ik met heel veel dingen weg kon komen. Op een gegeven moment dacht ik dat ik alles kon maken. Toen is het goed fout gegaan en ben ik vast komen te zitten."

Na zijn tijd in de gevangenis sloot hij zich aan bij Team Enkelband. Hier wil hij ex-gedetineerden en jongeren op het rechte pad houden. "Dit zijn boys met talent en wij proberen hen te laten zien dat er zat mogelijkheden zijn."

Als een broer

Een rondje van Reggery door zijn buurtje Zuidwijk levert heel veel high-fives en omhelzingen op. Hij is geliefd. Een van de jongeren die hij helpt is Ernon. "Reggery is net als een oudere broer voor mij. Hij heeft mij eigenlijk letterlijk van de straat afgeplukt."

Reggery's motivatie is dan ook logisch: "Ik kom zelf ook van min tien en sta nu ook bij plus tien. Ik wil hen bij dit project betrekken zodat zij ook naar plus tien gaan."

Eerder organiseerde hij met prijzengeld uit eigen zak een bijzondere talentenjacht voor de jeugd van Zuid. Verder werkt hij nu als producent aan twee die volgend jaar moeten verschijnen. Net als in zijn eerdere film ' De Druk ' moet ook nu lokale jeugd een rol krijgen.

Van Eigen Bodem