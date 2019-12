Fotograaf Philip Schmidt krijgt nieuwe camera

Clubfotograaf Philip Schmidt (83) is gered. De Dordtse Etienne Busink leent hem een camera nu die van Schmidt is gestolen.

Schmidt zat behoorlijk in de put na de diefstal van zijn camera. "Je eerste emoties is, moet ik op mijn leeftijd nog nieuwe spullen kopen van 6, 7, 8 duizend euro? Dat zit er niet in."

Etienne mailde dat hij Philip wilde helpen. "Hij heeft meer spullen dan ik, want hij is beroepsfotograaf en ik niet." Zo kwamen Etienne en Philip in contact. "Ik ben naar zijn huis geweest en heb spullen meegekregen."

Een vriendendienst

Een tas vol spullen kreeg Philip mee. "Gratis, gewoon een vriendendienst. Hij zei: 'Je kan niet meer vooruit, ik ga je helpen'."

Al te veel wil Philip niet kwijt over zijn nieuwe aanwinst. "Ik moet wel goed op die tas letten, want dieven luisteren ook mee."

Hoewel de camera niet hetzelfde merk is als hij gewend was, is Philip zaterdagmiddag wel gelijk naar de thuiswedstrijd van ASWH tegen de Rijnsburgse Boys gegaan. Hoewel Philip dolblij is met zijn nieuwe aanwinst, hadden de spelers geen geluk. "We hebben verloren."