Wethouder Van Gils kritisch op eis van Feyenoord bij nieuw stadion

Van Gils is duidelijk. "In het verleden hebben wij gesproken met de toenmalig directeur (Jan de Jong, red.). Aan het standpunt van de gemeente is niks veranderd. We zijn nu zo'n eind op weg met een stadion, die daar als eigenaar zoveel stappen en kosten heeft gemaakt, dat het mij zou verbazen als de BVO gegeven de vermogenspositie in de situatie zou komen dat ze zich eigenaar zouden kunnen maken. Dat lijkt mij geen realistisch scenario."

De wethouder spreekt binnenkort met de nieuwe financieel directeur van Feyenoord, Pieter Smorenburg, en Koevermans. Op de persconferentie vorige week liet de directeur van Feyenoord weten dat hij hoopt dat de club eigenaar wordt van het stadion, in welk stadion er ook gespeeld gaat worden.