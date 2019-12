Zwembad Groenoord Schiedam ontruimd vanwege gaslek

De brandweer heeft woensdagochtend om 10.00 uur zwembad Groenoord in Schiedam ontruimd vanwege een gaslek. Om 11.30 is het zwembad weer geopend.

Zo'n tachtig mensen moesten daardoor het zwembad uit voorzorg verlaten. Personeel van het zwembad is opgevangen in een sportschool in de buurt, meldt een woordvoerder van de brandweer. De zwemmers zijn naar huis gegaan. Iedereen kreeg nog wel de tijd om zich aan te kleden voordat zij naar buiten werden begeleid.

Om 11.15 uur zijn nog steeds hulpdiensten aanwezig bij het zwembad omdat de locatie nog niet helemaal veilig is verklaard. Het gaslek wordt nog gezocht. Als deze is gevonden kan het lek worden gedicht.

De lekkage is ontstaan door een verzakking in de kelder van een gebouw op het terrein van het zwembad. Hoewel het zwembad weer is geopend, kan er nog niet warm gedoucht worden.

Monteurs van netbeheerder Stedin waren woensdagochtend bij het zwembad aan het werk, toen zij een sterke gaslucht roken in de kelder. De ingeschakelde brandweer constateerde door metingen dat er daadwerkelijk ergens in de omgeving van het bad gas lekt.