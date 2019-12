Talkshow maakt plaats voor documentaire over autistische zoon van Romana Vrede

Het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD) gaat donderdag helemaal over Charlie, de autistische zoon van de Rotterdamse actrice Romana Vrede. 'Dit is de Leven' heet de documentaire. En nee, dat is geen schrijffout.

"Dit is de leven is een uitdrukking, vastgelegd door rapper Sef", legt Romana Vrede uit in gesprek met Rijnmond. "Het komt van de straat en staat voor: dit is het helemaal, een dikke tien."

Charlie, de zwaar autistische zoon van Vrede, is het uitgangspunt van de documentaire. Later komen nog vier jongens en meisjes met autisme en een verstandelijke beperking in beeld.

Over Charlie zegt ze: "Ik zag bij hem een schoonheid die zich niet makkelijk laat omschrijven. Het is geen schoonheid of talent waar je The Voice Kids mee wint."

Daarmee doelt ze onder meer op de wijze waarop Charlie, die niet kan praten, contact maakt met iemand. "Dat doet hij op zo'n grappige, liefdevolle manier. Namelijk door iemands hand vast te houden en te tikken. Of neem de manier waarop Charlie vergeeft. Zijn kansen raken nooit op. Je krijgt altijd, maar dan ook écht altijd, een tweede kans van hem."

In de documentaire is ook Ginny te zien, die uren achter elkaar kan dansen. "Haar ouders zeggen: 'Wij willen een grote televisie, wij willen op vakantie, wij willen heel veel geld.' Maar Ginny wil gewoon naar muziek luisteren, lekker dansen en af en toe een muffin. Dat meisje is helemaal 'dit is de leven'."

Buiten de boot

Als ouder met een kind met autisme en een verstandelijke beperking val je overal buiten de boot, weet Vrede uit ervaring. "De hele wereld is ingericht voor reguliere kinderen. Je hoeft niet eens na te denken wat je met je verjaardag gaat doen, want het is allemaal al bedacht door McDonalds en Ballorig. Je hoeft het alleen maar te doen en te kopen."

"Maar met kinderen als Charlie moet je zelf constant uitvogelen hoe je het leven met hem het best kunt leiden. Met alles. Ik zat naar The Voice Kids te kijken en toen dacht ik: dit gaat ook weer over reguliere kinderen, die een speciaal talent hebben. Terwijl je Charlie's talent nou nooit eens zult zien in zo'n programma. Maar bedenk je een battle waarin je mensen tot het einde der tijden tweede kansen moet geven, dan weet ik zeker dan Charlie wint."

Kwijlend in een hoekje

Om te kunnen omgaan met Charlie heeft Vrede haar mindset veranderd. Want, zegt ze, "ik kan wel blijven denken: Charlie valt buiten de boot. Of is anders. Maar wat als ik het nou omdraai? Als je de norm loslaat, waaraan Charlie zou moeten voldoen, dan kun je ineens de schoonheid zien. Hoe briljant hij is. En hoe flexibel, creatief en geduldig. En dan bedoel ik niet: jij mag gewoon lekker jezelf zijn, daar kwijlend in het hoekje. Nee, dan bedoel ik: jij bent fantastisch!"

In 2016 maakte Romana Vrede al een theatervoorstelling over haar zoon: Who's afraid of Charlie Stevens? Nu is er dus de documentaire. En, zegt ze, "ik ben nu ook een boek over hem aan het schrijven."

Lachend: "Op een gegeven moment is het ook wel weer klaar, hoor. Dan heeft hij genoeg aandacht gehad."

Dit is de Leven is donderdag 5 december om 19:00 uur te zien op NPO 1.