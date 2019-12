Kosten Songfestival definitief gedekt: kabinet springt bij

Het is definitief dat het Kabinet de portemonnee trekt voor het Eurovisiesongfestival. De NPO krijgt de gevraagde 12,4 miljoen euro. Dat geld is er dankzij meevallende reclame-inkomsten.

Mediaminister Arie Slob liet vorige week al weten dat "de meeste seinen op groen" stonden voor het verzoek van de NPO.

Hij wilde de afzonderlijke omroepen nog vragen of zij achter het plan staan, omdat het gaat om "hun eigen geld". De reclame-inkomsten vloeien in een potje dat voor bijzondere uitgaven van de omroepen wordt gebruikt. De omroepen hebben geen bezwaar, antwoordden ze.

De kosten van het liedjesfestijn in mei in Rotterdam zijn nu gedekt. Van de 26,5 miljoen euro die het kost, komt 9,6 miljoen voor rekening van organisator EBU. De NPO legt 2,5 miljoen in en AVROTROS 2 miljoen.

Het Songfestival is volgend jaar in Ahoy Rotterdam. De halve finales zijn op 12 en 14 mei, de eindstrijd op 16 mei.