Vertraging moordzaak rapper Feis

De rechtszaak over de moord op de Rotterdamse rapper Feis loopt ernstige vertraging op. Verdachte Silfano M. moet eerst naar het Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek.

Bij de kliniek in Utrecht is een wachttijd van 17 weken. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak stond voor januari gepland, maar dat gaat niet door.

Silfano M. heeft recentelijk met een psycholoog en een psychiater gesproken, maar hij weigert iedere medewerking. Daarom wil de rechter dat hij naar het Pieter Baan gaat, waar hij wekenlang wordt geobserveerd.

Justitie wijst erop dat Silfano M. bij meerdere geweldsincidenten betrokken was en dat er alle reden is te denken dat hij een stoornis heeft. Zijn advocaat verwacht dat zijn cliënt ook in het PBC niet gaat meewerken.

De 25-jarige verdachte zou rapper Feis op nieuwjaarsdag hebben doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van de rapper raakte daarbij zwaar gewond. Daarnaast wordt Silfano M. verdacht van het beschieten van een man op de A20 in Schiedam, een maand eerder.