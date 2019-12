Groenteboer sluit winkel na 30 jaar

Een noodzakelijke verbouwing is de reden voor Van de Polder om met zijn zaak te stoppen. "Mijn koelcel en snijkeuken moeten worden verbouwd. Dan ben je 100 duizend euro verder."

Volgens de 53-jarige Van de Polder is dat 'op zich' geen probleem. Hij had nog zin om verder te werken. "Maar tegen de tijd dat het is afbetaald, ben ik 63. Ga ik nog tien jaar lang elke week tachtig tot negentig uur in de week werken?"

De winkel van Van de Polder is verkocht. "Ik ben geen stilzitter", zegt hij over zichzelf. Van de Polder gaat in januari in loondienst bij de Westlandse Tuin op Rotterdam-Zuid. "Je kunt misschien beter een kleine knecht zijn dan een grote baas", stelt Van de Polder.

Fruitmand

Van de Polder zou zichzelf niet zijn als hij met een knipoog afscheid neemt. Van de Polder wil namelijk nog de grootste fruitmand ter wereld maken.

"Het is een ding van mij dat ik wil opvallen", geeft Van de Polder toe. "Het record is meer dan vijf bij zeven meter. Dan kan ik makkelijk overheen. Alleen moet ik de tijd en de locatie nog vinden om dit te gaan doen."

Van de Polder benadrukt zijn creativiteit: "Jullie zijn nog niet van me af!"