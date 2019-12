Ragnar Ache houdt van Sparta en droomt van Frankfurt

Ragnar Ache maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Sparta. De Duitser, die enkele weken geleden debuteerde voor Jong Duitsland, is niet meer weg te denken uit de basis van de nummer elf van de eredivisie. Komende vrijdag in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond een uitgebreide reportage over de aanvaller.

De vraag is hoe lang Ache nog het rood-witte shirt van Sparta draagt. Er is belangstelling. Het Italiaanse Torino zou hengelen naar de diensten van Ache, in Duitsland volgen VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt de aanvaller. En van die laatste club droomt Ache stiekem. "Ik ben opgegroeid in de buurt van Frankfurt", vertelt de spits.

Dat wil niet zeggen dat Ache bij voorbaat ja zegt als Eintracht Frankfurt serieus wordt. "Natuurlijk moet ik daar wel over nadenken. Hoe groot zijn mijn kansen dat ik speel, over dat soort dingen denk je na. Ik ga daar niet heen om op de bank te zitten, ik wil toch echt wel spelen."

Stiefvader

En spelen doet Ache wel wekelijks bij Sparta, in de eredivisie. Zelfs in Duitsland was hij al fan van Sparta. "Toen ik in Duitsland woonde was de eerste Nederlandse club die ik kende Sparta. Ook door mijn stiefvader (Jaap Sneep, voormalig teammanager van Sparta, red.). Ik kreeg altijd shirts toegestuurd van Sparta, die droeg ik altijd. Dat is me altijd bijgebleven."

In FC Rijnmond op TV Rijnmond komende vrijdag een reportage over Ache. Natuurlijk over zijn sportieve ambities, maar we leren de spits ook op een andere manier kennen. Ache, een Duitser met een Ghanese moeder, blijkt toch wel heel verhollandst te zijn.