Aboutaleb wil tot 2027 burgemeester van Rotterdam blijven

Lange tijd heeft Aboutaleb getwijfeld of hij zou stoppen, maar hij heeft heeft besloten door te gaan. "Er zijn allerlei redenen om te willen doorgaan, maar ook om te willen stoppen", zegt Aboutaleb. "Ik denk dat als ik de rekensom opmaak voor mezelf, maar ook voor de stad en mijn verbinding met de stad, dan is de rekensom positief om een tijdje door te gaan."

Steun in de stad

De belangrijkste reden voor hem om dat te doen is de steun die hij krijgt in de stad. Van ondernemers, inwoners, de cultuursector en het onderwijs. "Dat geeft kracht". Aboutaleb geeft aan dat hij bruist van de energie en hij heeft nog veel ideeën voor de stad.

Er is de komende jaren voor de burgemeester veel werk rond de energietransitie en de bijbehorende vormen van technisch onderwijs die er moeten komen. Maar Aboutaleb wil ook nog meer werk maken van het verbinden van mensen in de stad: "Met elkaar proberen mensen van alle windstreken te verbinden met het mooie verhaal van de stad Rotterdam."

Akkoord

De gemeenteraad van Rotterdam zal in enkele maanden een besluit moeten nemen of ze ook nog een derde termijn door wil met Aboutaleb. Bij een meerderheid vóór, zal de raad een aanbevelingsbrief sturen naar de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Hij zal de brief doorsturen naar minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Daarna zal de herbenoeming officieel worden beklonken door de koning.

Leefbaar Rotterdam heeft al aangeven niet in te stemmen met de herbenoeming, omdat de partij vindt dat de Rotterdammers via een digitale enquête om hun mening gevraagd moet worden.