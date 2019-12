'Burgemeester Aboutaleb blijft een uithangbord voor Rotterdam'

De klus van Aboutaleb zit er nog niet op. Hij wil de stad nog zes jaar leiden. De afgelopen maanden ontweek Aboutaleb de vraag steeds of hij nog een derde termijn burgemeester van Rotterdam wil zijn. Hij had nog geen beslissing genomen.

In de raad was er discussie over of de inwoners via een digitale enquete konden meepraten. Een meerderheid van de raad wilde dat niet. De Rotterdammers lieten als je ze het vroeg er geen onduidelijkheid over bestaan: Aboutaleb moet blijven. Ook de laatste weken hoorde je die geluiden uit het bedrijfsleven.



Aboutaleb heeft al die geluiden gehoord en is er blij en het sterkte hem in zijn besluit om te blijven.

Jan-Roelof Visscher is politiek verslaggever en volgt Aboutaleb van dichtbij.

Is het een goede zaak dat hij doorgaat?

"Ja, hij is ervaren, heeft gezag en nog voldoende taken die op hem liggen te wachten. Een daarvan is onderwijs. Voor Aboutaleb een speerpunt. Veel Rotterdamse jongeren moeten een goede opleiding krijgen om zo een grote kans op een baan te krijgen. En ook met de energietransitie moet er nieuw onderwijs bijkomen".

Is het alleen voor Rotterdam belangrijk dat Aboutaleb blijft?

Voor de stad is hij een goed uithangbord, maar ook in binnen- en buitenland is hij bekend. Hij kent de weg in politiek Den Haag en is standvastig om zaken op te lossen. Hij zoekt daarbij wel eens de randen van de wet op.

Ook voor de andere grotere steden is burgemeester Aboutaleb belangrijk. Hij is van steden als Amsterdam, Den-Haag en Utrecht de man met de meeste ervaring. Amsterdam heeft net burgemeester Halsema, voor wie die functie nieuw is. Den Haag heeft nu een waarnemer, omdat burgemeester Krikke is opgestapt".

Kan de Rotterdamse politiek zonder Aboutaleb?

"Aboutaleb is zeker ook in de Rotterdamse politiek een belangrijke pijler. De raad schuwt de confrontatie niet. Flinke aanvallen tijdens debatten zijn niet ongewoon. Voor de burgemeester de taak om dat in goede banen te leiden. Je moet toch een zwaargewicht zijn om de harde Rotterdamse debatcultuur in de hand te houden.

Ook is het de vraag of je een nieuwe burgemeester moet willen, nu er bij de politie en het openbaar ministerie nog vacatures openstaan voor politiechef en hoofdofficier. De stad heeft ervaring nodig".

Is er ook kritiek op zijn functioneren?

Er zijn ook wel punten voor verbetering hoor je in de wandelgangen. Hij moet ook soms zijn ongelijk erkennen. Een voorbeeld daarvan was dat hij in het recente debat rond om de moord op de Rotterdamse scholiere Humeyra na een pittig debat toch excuses maakte, terwijl daar al eerder om gevraagd was.

Een derde termijn als burgemeester willen en dus 18 jaar de eerste burger zijn van de stad. Dat komt toch niet vaak voor?

Aboutaleb is pas de tweede burgemeester van Rotterdam sinds de Tweede Wereldoorlog die er een derde termijn aan vastplakt. Burgemeester Peper deed dat ook. Die vertrok tijdens zijn derde termijn om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Het gebeurt dus niet vaak dat iemand zo lang blijft zitten in Rotterdam.

Aboutaleb heeft nu gekozen, nu is het de beurt aan de Rotterdamse gemeenteraad.