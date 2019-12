Erasmus MC blijft werken met onderzoeker betrokken bij dubieus Oeigoeren-onderzoek

Onderzoeker Liu Fan, die werkt bij het Erasmus MC in Rotterdam, is in China betrokken bij een onderzoek dat mogelijk gebruik heeft gemaakt van onrechtmatig verkregen data. Dat meldt de New York Times.

Fan werkt deeltijd op de afdeling Forensisch moleculaire biologie in Rotterdam waar hij onderzoek doet naar DNA-profilering in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut.

"Daarmee proberen ze te voorspellen hoe de dader eruit heeft gezien", vertelt David Drexhage van het Erasmus MC. "Bijvoorbeeld de haarkleur en de vorm van het gezicht kan hiermee worden onderzocht. In China zijn ze vooral bezig met de vorm van het gezicht."

612 DNA-monsters

In april van dit jaar schreef Liu mee aan zo'n onderzoek naar gezichtsvormen. Hiervoor werd gebruikgemaakt van 612 DNA-monsters van Oeigoeren, een systematisch onderdrukte minderheidsgroepering in China.

China gebruikt dit onderzoek om op basis van DNA een reconstructie van iemands gezicht te kunnen maken. Het doel hiervan is om het voor de Chinese overheid mogelijk te maken om in de toekomst massasurveillance te kunnen uitvoeren en meer grip te krijgen op tegenstanders en minderheden. Volgens de verenigde Naties zitten op dit moment meer dan een miljoen Oeigoeren in detentiekampen.

Geen stappen

Het onderzoek vond plaats in laboratoria die gerund worden door het ministerie van publieke veiligheid in China. Het is onduidelijk of de bloedsamples waar de onderzoekers mee werken met toestemming zijn afgenomen. Dat bevestigt ook het Erasmus MC. "Het klopt inderdaad dat de herkomst van de data in het onderzoek dat hij uitvoert in China ter discussie staat. De kennis die hij heeft past hij daar en hier toe."

Het Erasmus MC zegt gesprekken te hebben gevoerd met onderzoeker Liu Fan, maar geen reden te zien om stappen te ondernemen. "Als we bewijzen hebben van gedrag dat niet door de beugel kan, dan kijken we verder." Verder wil de woordvoerder niets kwijt over deze zaak.