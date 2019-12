Politie vindt vuurwapens in onderzoek naar verduistering

Agenten van de financiële recherche hebben in een woning aan het Plein 1953 in Rotterdam-Pendrecht drie vuurwapens gevonden. Het team was bezig met een onderzoek naar een oude verduistering. Twee Rotterdammers van 28 en 33 zijn vanwege de wapens opgepakt.

De twee gedroegen zich volgens de politie irritant voor de woning op het moment dat die even na 11:00 uur werd doorzocht. Even later waren ze verdwenen. Nadat de agenten de drie wapens en 1500 euro contant geld vonden, hebben ze de mannen opgespoord en aangehouden in de Sliedrechtstraat.

De 31-jarige bewoonster is aangehouden in verband met de verduistering, waar het onderzoek in de eerste plaats om ging.

De mannen en de vrouw zijn meegenomen naar het bureau, daar worden ze verhoord over de verduistering en de vuurwapens.