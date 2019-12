Prominenten reageren enthousiast: 'Waren er maar meer Aboutalebs'

De meeste prominenten zijn enthousiast over de wens van Ahmed Aboutaleb om tot 2027 aan te blijven als burgemeester van Rotterdam. "Een man naar mijn hart, streng en rechtvaardig", laat voormalig politiewoordvoerder Klaas Wilting weten via Twitter. "Waren er maar meer Aboutalebs."

Ook Frans Weisglas, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, is opgetogen over het aanblijven van de burgemeester. "Dat is heel goed nieuws waar ik als Rotterdammer en Nederlander heel blij mee ben."

Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam, noemt het 'fijn' dat zijn collega beschikbaar blijft als burgemeester en boegbeeld. Hij werkte jarenlang samen met Aboutaleb als griffier bij de gemeente Rotterdam.

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, is ook enthousiast. "We werken heel plezierig samen en ik kijk uit naar de continuering daarvan."

"Mooi voor Rotterdam en voor Nederland dat Ahmed Aboutaleb door wil gaan", zegt PvdA-collega Lodewijk Asscher via Twitter. Hij zet zijn woorden kracht bij met twee uitroeptekens.