Aboutaleb tien jaar burgemeester in Rotterdam: van argwaan tot verbinding

De benoeming van Aboutaleb als burgervader van Rotterdam was groot nieuws. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Tijdens zijn installatie was er veel internationale media op de Coolsingel aanwezig. Aboutaleb was namelijk de eerste burgemeester van Marokkaanse komaf in Nederland en zelfs van een grote Europese stad.



Kritiek

Al vanaf het begin was er de nodige kritiek. De PVV in de Tweede Kamer vond dat Aboutaleb geen burgemeester van Rotterdam mocht worden, omdat hij naast een Nederlands ook een Marokkaans paspoort heeft.

Ook Leefbaar Rotterdam was het totaal oneens met de benoeming. Toenmalig fractievoorzitter Ronald Sorensen vond dat de PvdA een partijpolitiek spel had gepleegd. Direct na de installatie kreeg de kersverse burgemeester een blanco enveloppe van Leefbaar om zijn paspoort naar Marokko terug te sturen.

Aboutaleb kwam terecht in een lokale politiek vol met harde tegenstellingen tussen leefbaar Rottedam en de PvdA. Maar hij zette zich vol in om de stad voor zich te winnen. Hij wilde een verbinder zijn.

Strandrellen

Zijn eerste grote klus waren de strandrellen in Hoek van Holland. Leefbaar Rotterdam gaf Aboutaleb uiteindelijk een motie van wantrouwen voor zijn rol bij de aanpak van de rellen. Geen enkele andere fractie in de Rotterdamse steunde de motie en dus kon Aboutaleb door.

Ook met het verbieden van de Danceparade maakte Aboutaleb zich niet geliefd. Maar dat is de jaren daarna gaan veranderen. Rotterdammers sloten Aboutaleb in het hart.

Charlie Hebdo

Na de aanslag op de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo in 2015 houdt Aboutaleb op Plein 1940 een speech die indruk maakt. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. ''Vanavond ben ik een Parijzenaar en ben ik Charlie; vanavond zijn we allemaal Parijzenaren en Charlie'', zei hij.

Aboutaleb neemt in een interview met Nieuwsuur opnieuw geen blad voor de mond. Wie niet kan leven met de aanwezigheid van humoristen die een krantje maken, kan volgens Aboutaleb beter 'oprotten'.

Populair

Daarna wordt Aboutaleb steeds populairder. Oud-politiechef Frank Paauw zei daarover tegen Rijnmond in Politiek 010 begin van dit jaar nog: "De populariteit van Aboutaleb is enorm groot. Als je het aantal selfies ziet... een gemiddelde popartiest is sneller bij het podium dan Ahmed."



Aboutaleb verdedigt zijn stad en de democratie met vuur. Soms zoekt hij de randen van de wet op om dat voor elkaar te krijgen, zoals het staande houden van een Turkse minister die Rotterdamse Turken wilde toespreken na de mislukte coup in Turkije.

Oud-politiechef Frank zei daarover in Politiek 010: "Er was bij zijn komst twijfel of hij wel in de voetsporen kon treden van 'law and order-burgemeester' Opstelten, maar ik zie hem dat op sommige momenten wel overtreffen", zegt Paauw. "Zo gedecideerd als hij optrad bij bijvoorbeeld de ongewenste komst van de Turkse minister Kaya bij het consulaat, of hoe we de criminaliteit aanpakken."