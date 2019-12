Publiek overwegend positief over Aboutaleb: 'Appie, van mij mag je blijven'

Op de Facebookpagina van Rijnmond stromen de reacties binnen. Een groot deel van onze bezoekers is blij met de wens van Aboutaleb. Uitspraken zoals "beste burgemeester ooit", "goed dat ie blijft" en "daar zijn we blij mee" zijn onder onze Facebookpost te vinden. Maar niet iedereen is even enthousiast. Zo worden zijn beslissingen over de Rotterdamse horeca en de Dance Parade aangehaald om onvrede over zijn prestaties als burgervader te uiten.

Op Instagram Stories peilden wij de meningen met een poll. 81% van onze volgers is blij met het nieuws. Ook stelden we de vraag 'Wat moet Aboutaleb de komende jaren aanpakken in Rotterdam?'. Veiligheid op straat, het uitgaansleven en jeugdzorg werden als antwoord genoemd.