Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley presenteren Songfestival

Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley gaan het Eurovisie Songfestival in Ahoy in Rotterdam presenteren. Dat heeft de NPO bekend gemaakt.

Zanger en presentator Jan Smit (33) geeft sinds 2011 samen met Cornald Maas tv-commentaar bij het songfestival.

Zangeres Edsilia Rombley (41) zong in 1998 en 2007 namens Nederland op het Eurovisie Songfestival. Chantal Janzen (40) is presentatrice en actrice.

Nederland mag het komende songfestival hosten omdat Duncan Laurence de vorige editie won. De keuze van de organisatie voor de stad viel uiteindelijk op Rotterdam.

Het songfestival is in mei volgend jaar.

Eerder op de dag werd al bekend dat de financiering voor het mega-evenement rond is, met steun van het kabinet. Dat betaalt 12,4 miljoen euro. Het geld komt volgens Minister Slob uit meevallende reclame-inkomsten.

"We kiezen in de eerste plaats voor drie mensen met een enorme dosis presentatietalent, die ook nog eens allemaal hun carrière begonnen als artiest," zegt Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisiesongfestival 2020.

Hij noemt Jan Smit een internationaal ervaren artiest en presentator, die de afgelopen negen jaar heeft laten zien een groot ambassadeur van het festival te zijn.

Presentatrice Chantal Janzen is volgens Bakker "één van de meest talentvolle presentatrices van Nederland met ruime ervaring in grote live amusementshows in binnen- en buitenland."