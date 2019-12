Rechtszaak om 'verloedering' van Rotterdamse Glashaven te voorkomen

Een projectontwikkelaar wil een leeg kantoorpand aan de Glashaven in Rotterdam-Centrum verbouwen tot een complex van 87 studentenstudio's. De eigenaren van het kantoorpand ernaast vrezen een verdere verloedering van de buurt en stappen naar de rechter.

"De toegang van het pand is veel te smal voor 87 wooneenheden," zegt Cornelis Manhave namens de eigenaren van naastgelegen kantoorgebouw. "Daarnaast is er geen enkele fatsoenlijke plaats om al die rijwielen te plaatsen."

Verloedering

Maar de drie woonlagen die bovenop het pand worden gebouwd, zitten de buren nog het meest dwars. "Het uitzicht van onze huismeesterswoning gaat er ook aan. Maar ik vrees vooral de verloedering door nog meer studenten, fietsen en vuilnis," zegt Manhave.

Hij zegt dat het sinds de realisatie van complex Uptown op het Wijnhaveneiland erger is geworden. "En de gemeente handhaaft te weinig. Ik herken de klachten uit de andere delen van de stad."

Woensdag lichtte Manhave de klacht toe bij de gemeentelijke bezwaarcommissie. Bij de rechtbank loopt het verzoek voor een voorlopige voorziening.

Gemeente Rotterdam

Dat is ook de reden waarom de gemeente Rotterdam inhoudelijk niet op de zaak ingaat. "Niet zo lang de rechter zich nog over de kwestie buigt," zegt een woordvoerder van het stadhuis.

Manhave heeft sowieso nog weinig vertrouwen in de lokale politiek. Zijn verzoek om tot een oplossing te komen na het plotseling vertrek van de gemeentelijke dienst Stadstoezicht uit het pand aan de Wijnhaven is nog steeds niet gehonoreerd. "Er is geen contact geweest en ook de raad interesseert het onfatsoenlijk handelen van de gemeente blijkbaar niet."