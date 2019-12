Man rijdt in op agenten in Ridderkerk; vier tot vijf schoten gelost

Een man in een gestolen auto probeerde woensdagavond in Ridderkerk in te rijden op een stel agenten. Er is vier tot vijf keer geschoten op de auto, door de agenten. De man is aangehouden.

Volgens ooggetuige Marco was het 'flink schrikken' in Ridderkerk. "Ik moest een shirtje naar mijn voetballende zoon brengen bij voetbalclub Slikkerveer", legt hij uit. "En toen zag ik ze in de verte al aankomen."

Op de rotonde voor de voetbalclub kwamen de politiemensen en de vluchtende wagen snel dichterbij. "Dat wagentje maakte niet één, maar twee rondjes over de rotonde", legt hij uit. "En plots werd er geschoten. Ik denk wel vier of vijf keer. Daarna reed de wagen verder, raakte een stoeprand en daarna een paal. Een paar seconden later hadden de agenten hem al te pakken."

Kentekencontrole

Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie was de gestolen wagen opgevallen bij een kentekencontrole ter hoogte van Papendrecht. Met de politie in de achtervolging, reed de wagen richting Ridderkerk.

De bestuurder is een 45-jarige man uit De Lier. Het is niet bekend of hij gewond is geraakt door de politiekogels. Hij is overgebracht naar een politiebureau in Delft.