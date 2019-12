Bert van Marwijk is niet langer de bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. De oud-trainer van Feyenoord is ontslagen door de voetbalbond wegens tegenvallende resultaten.

De oliestaat wilde zich onder Van Marwijk plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar, maar het land is slecht begonnen aan de poule. Zo werd er recent verloren van Vietnam en Thailand. Het land staat vierde in de poule en alleen de winnaar plaatst zich voor het eindtoernooi.