In Dordrecht hebben ze 'm: het nieuwe pak van de ambulance

Het is even wennen. Ambulancepersoneel in Zuid-Holland Zuid is voortaan niet meer in het vertrouwde geel-groen gehuld. Ze hebben sinds deze week een compleet nieuwe look.

Hun nieuwe uniform is blauw-groen met klein beetje rood. Daarom heet het ook 'A touch of red'. Het oude tenue ging al vijftien jaar mee en was dringend aan vervanging toe.

"Deze kleurstelling is veel beter. Wij komen al binnen met al onze apparatuur. Dat hele knallende geel vonden wij eigenlijk best intimiderend", zegt ambulanceverpleegkundige Laura Muller. "Dit is veel rustiger, terwijl we tegelijkertijd in het donker veel beter zichtbaar zijn. En ook de pasvorm is een heel stuk beter."

Beter te onderscheiden

De nieuwe outfit is ontworpen door Karin Slegers. Zij maakte eerder ook al kleding voor Albert Heijn en De Efteling. De bedoeling is dat ambulancemedewerkers nu beter te onderscheiden zijn van bijvoorbeeld personeel van de dierenambulance. En dat is hard nodig, zegt Laura.

"Wij vonden zeker dat het tijd was voor iets nieuws, want niet alleen wij liepen er in. We zagen bijvoorbeeld ook medewerkers van een energiebedrijf in het oosten van het land en wegwerkers in Spanje die onze kleding aan hadden. Iedereen kon intussen deze kleding dragen."

De ambulance in Zuid-Holland Zuid is de eerste in onze regio die overstapt op de nieuwe kleding. Rotterdam-Rijnmond doet dat vanaf april.