Het weer volgens de weerpiet: mist en bewolking in het verschiet

De tijd van pakjes is weer aangebroken, maar deze weerpiet wil u eerst nog met iets anders bestoken. Er is dit jaar op weergebied weer heel wat voorgekomen, ik ben ondertussen wel van de schrik bekomen.

Wat te denken van die 40,7 graden in juli, er ontstond toen amper cumuli. Sint en Piet vinden dit gewoon, in Spanje voert deze temperatuur vaker de boventoon.

Ik ga niet het hele jaar doorlopen, maar van die 40,7 graden viel mijn mond wel open. Nederland leek wel een sudderplaat, dat is te wijten aan het veranderend klimaat.

Nou zijn er mensen die niet in klimaatverandering geloven, daar gaat Piet zich minder voor uitsloven. Als we nu allemaal ons steentje bijdragen, dan worden het ook voor het nageslacht nog mooie dagen.

De weerpiet dwaalt af, eerst maar eens kijken naar het weer van deze dag. Het wordt een drukke dag voor alle Pieten, die vandaag in de hoogste versnelling schieten.

De weersomstandigheden zijn te doen, de Pieten kunnen snel van schoen naar schoen. Het is wel grijs met eerst dichte mist, maar er valt geen regen, goed weer om eerst de schoorsteen nog te vegen.

De aangevoerde lucht is vanmiddag met 3 tot 8 graden niet zacht, Sint hobbelt ondertussen door met paardenkracht. Hoor de wind waait door de bomen, verder dan windkracht 5 aan zee gaan we vanmiddag niet komen.

De maan schijnt vanavond niet door de bomen, zou die goede Sint wel komen? Geen zorgen, want pakjes worden ook bezorgd bij bewolkt en miezerig weer, Sint en Piet doen dat niet voor de eerste keer.

Gaat het om lego of hippe lingerie, vanavond denken we even niet aan de klimaathysterie. Extra dik hoeft u zich vanavond niet te kleden, in de aangegeven weersomstandigheden.

Geniet van de avond met marsepein en pepernoten, het lijnen is er even bij ingeschoten. Kijkend naar het weer voor de komende dagen, dan ziet deze weerpiet weinig vragen.

Het is dan wisselvallig met geregeld regen of buien en is het met 10 graden zacht, dat in een maand met de minste zonkracht. Alleen op zaterdag is het goed weer, het is dan weer tijd voor de kerstboom en kerstsfeer.

De kans op winterweer lijkt voorlopig klein, mijn gekregen schaatsen kan ik voorlopig missen als kiespijn. Toch hopen Sint en Piet dat we deze winter nog de schaatsen kunnen onderbinden, het wachten is op koude oostenwinden!

Ik wens iedereen een heerlijk avondje en veel plezier, u weet het; Sinterklaas is al jaren hofleverancier.