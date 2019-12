'Het burgemeesterschap van Rotterdam is het mooiste wat je kan overkomen'

Ivo Opstelten, oud-burgemeester van Rotterdam, is blij dat Ahmed Aboutaleb ook de komende jaren burgemeester van de stad wil blijven. "Het is het mooiste wat je kan overkomen: het burgemeesterschap van Rotterdam. Het is goed voor de stad dat hij dit doet."

De huidige termijn van Aboutaleb loopt in januari 2021 af. Hij heeft er dan twee termijnen van zes jaar op zitten. Na lang twijfelen heeft hij besloten om daar nog zes jaar aan toe te voegen.

Volgens Opstelten, die van 1999 tot 2008 burgemeester was, is het verstandig dat Aboutaleb goed heeft nagedacht voor hij deze keuze maakte. "Als je zo'n stap zet, is het altijd goed om de plussen en minnen op een rij te zetten. Dat heeft hij gedaan en daaruit heeft hij een conclusie getrokken. Je staat er dan zelf ook heel stevig in, want je weet precies wat je doet en waarom."

Continuïteit

Continuïteit is belangrijk, zegt de voormalig burgemeester. "Zeker gelet een aantal zaken die in de stad spelen. Er zijn een aantal grote projecten, zoals het museum Boijmans, Feyenoord City en een nieuwe oeververbinding. Continuïteit en zijn kennis zijn aanwezig en kunnen daarin een rol spelen."

Ook zijn grote netwerk spreekt in zijn voordeel, vindt Opstelten. "Hij is een groot communicator. Hij heeft zijn grote netwerk in de stad, in het land en ook internationaal is hij ervaren geworden. Men kent hem. Als je ergens langer zit, bouw je een gezag op."

Ook noemt Opstelten Aboutaleb momenteel de meest ervaren man in de G4, de top van burgemeesters van de vier grote steden. "Ik zie hem daarin als de aanvoerder. Ook daarvoor is het belangrijk dat hij doorgaat."

'Stad verveelt nooit'

Bram Peper (burgemeester van Rotterdam van 1982 tot 1998) is ook blij met de keuze van Aboutaleb. Net als Opstelten vindt hij dat Aboutaleb een verbindende factor heeft in de stad.

"Hij communiceert goed. Hij is helder. Hij is een goede verbinder. Wat wil je nog meer in deze tijd? De stad zou ook gelukkig met zijn keuze moeten zijn, omdat hij het gewoon goed doet voor zover ik kan beoordelen."

"Als je nieuwsgierig bent zoals hij is, dan verveelt die stad je nooit", zegt Peper. "De stad kan nooit de oorzaak zijn dat je moet opstappen. Het is zulk interessant werk. Ik wens hem ontzettend veel succes en feliciteer de gemeenteraad met deze goede beslissing."