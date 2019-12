Schiedams raadslid onwel tijdens vergadering en overlijdt later in ziekenhuis

Schiedams raadslid Andreas Rose is op 57-jarige leeftijd overleden. Hij werd onwel tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag en ging daarna naar het ziekenhuis. Donderdagochtend werd bekend dat hij is overleden aan een bloedvergiftiging.

Rose was niet alleen raadslid, maar ook ondernemer. Van oorsprong was hij glasblazer. Aan de Schie runde hij een barometerwinkel. Op Twitter noemde hij zichzelf 'mopperaar'. Hij begon zijn politieke loopbaan in 2005. Later richtte hij de partij Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) op, waar hij tot zijn overlijden aan verbonden was.

Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.