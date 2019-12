Een aantal winkels op Rotterdam Centraal was donderdagmiddag korte tijd ontruimd, na de vondst van een 'verdacht pakketje'. Na onderzoek van de explosieven-expert bleek het om loos alarm te gaan.

Iemand heeft bij de AH to Go bij de ingang van het station een postpakketje achtergelaten en de mensen in de winkel 'vertrouwden het niet'. Ook nabijgelegen winkels waren korte tijd afgesloten. De winkels zijn inmiddels weer toegankelijk.