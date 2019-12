Rotterdamse gevangenen zetten 'schoen' voor Sinterklaas

Voor een aantal gevangenen was het een spannende ochtend. Ze mochten woensdagavond hun 'schoen' zetten voor Sinterklaas in de hoop op een cadeautje. Dat plaatste de Recherche Zuid bij wijze van humor op Twitter.

In de praktijk waren het slippers in plaats van schoenen, maar het kwam op hetzelfde neer. Bij elk paar een wortel en een brief die door de politie 'verklaring' werd genoemd.

Op donderdagochtend lag er bij elk paar slippers een zak bruin brood en de politie plaatste er een gedicht bij op Twitter.