Jan Valkier is Havenman van het Jaar 2019 dankzij duurzame investeringen

Jan Valkier is gekozen tot Havenman van het Jaar 2019. Hij is ceo van het Rotterdamse gastankerbedrijf Anthony Veder en volgens de jury persoonlijk verantwoordelijk voor de succesvolle inzet op LNG als brandstof voor de scheepvaart.

De prijs van Havenman of Havenvrouw van het Jaar wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een opvallende bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

LNG-tankers

Anthony Veder is een van de weinige overgebleven Rotterdamse rederijen die de crisis heeft overleefd. Het presenteert zich nadrukkelijk als familiebedrijf en is gevestigd in een historisch pand aan de Parklaan.

Met terminals op de Maasvlakte, in Zeebrugge en Gibraltar, de aanschaf van LNG-tankers en een bunkerschip voor LNG levert het bedrijf een stevige bijdrage aan de energietransitie. Onder meer die aankoop van LNG-tankers is dit jaar de aanleiding voor de onderscheiding van Havenman 2019. Ook voorzag het bedrijf de eerste cruiseschepen van LNG als brandstof.

LNG is vloeibaar aardgas. Bij verbranding komt minder CO2 vrij dan bij andere fossiele brandstoffen en is daarom beter voor het milieu.

Uitreiking

De onderscheiding wordt maandag 13 januari uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst aan boord van de Smaragd 2. De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van onafhankelijke journalisten, de drie laatst gekozen Havenmannen, het laatst gekozen Jong Haventalent en drie sponsoren van de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar.

Overigens is het 15 jaar geleden dat een vrouw de prijs won. Mai Elmar werd tot Havenvrouw 2004 verkozen.