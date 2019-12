Fit Excelsior op haar hoede voor NEC-buitenspelers

Alleen Tobias Kleijweg - al langer geblesseerd - en Arsenio Valpoort zijn er zeker niet bij. "We hebben dit seizoen bijna geen blessures gehad", is Moniz complimenteus over zijn medische staf. "Je moet overcapaciteit creëren, zeker fysiek. We hebben niet de kwaliteiten van Feyenoord of topclubs. Dan moet je bijvoorbeeld fitter zijn dan de rest."

Stijn Meijer was vorige week tegen Roda JC (4-1 winst, red.) afwezig, omdat zijn verstandskies was getrokken en hij daar nog last van had. "Daarom heb ik een week niet kunnen trainen. De pijn was heel heftig", zegt Meijer, die tegen NEC wel weer kan spelen.

Buitenspelers

Op de ranglijst verschillen Excelsior en NEC maar één punt van elkaar. De Kralingers staan zesde met 26 punten, terwijl de Nijmegenaren achtste in de eerste divisie zijn.

Moniz is op zijn hoede: "Ik vind NEC één van de beste ploegen van de eerste divisie door de twee snelle buitenspelers. Daardoor kun je steeds een steekbal verwachten."

In principe wil Moniz niets wijzigen aan zijn ploeg. "Misschien doe ik één aanpassing, maar we laten de jongens staan die tegen Roda JC de succesbeleving hadden."

Kijk hierboven naar de volledige interviews van verslaggever Sjoerd de Vos met Ricardo Moniz en Stijn Meijer.