Pieten klaar voor pakjesavond: 'We doen het voor de blije gezichtjes'

Deze Pietencentrale bestaat al zo'n twintig jaar. "Het begon als geintje. Ik zei tegen een vriend: zullen wij ook zoiets gaan doen? We hadden wat pakken en zo is dat eigenlijk begonnen", vertelt Willem Juhrend.

En met succes: donderdag worden dertig tot veertig adressen vereerd met een bezoekje van Sint en Piet. "Dat is dan nog een rustige dag. Volgend jaar valt 5 december op zaterdag, dus dan zal het wel het dubbele zijn", verwacht Juhrend.

De Sint en zijn pieten doen dit al die jaren op vrijwillige basis. "Er staat wel iets van een kleine vergoeding tegenover, maar uiteindelijk kost het onszelf altijd nog wel wat geld", zegt Juhrend.

De eerste boekingen voor een bezoek van Sint en zijn pieten voor het komende jaar, komen meteen binnen zodra ze net het land uit zijn. "Eigenlijk zijn we er het hele jaar mee bezig."

Airbrush

De schmink van de pieten bij de Pietencentrale is zwart. "Roetvoeg wordt bij ons eigenlijk zelden tot nooit gevraagd", legt Juhred uit. "Op het moment dat iemand vraagt of het anders kan, dan kijken we of dat mogelijk is en in het programma past."

En die schmink wordt niet met een sponsje aangebracht, maar heel modern met een airbrush. "Wij gaan in een soort cabine en dan is het hoppakee! Een metamorfose", zegt ADHD-Piet.

De pieten genieten elk jaar weer van het piet-zijn. "Het is geen baan, maar een grote hobby", zegt een vrouwelijk pietje. "We doen het omdat we het leuk vinden en voor de blije gezichtjes."