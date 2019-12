Amerikaanse verdachte misbruik 12-jarige zegt te zijn gehackt

De 50-jarige verdachte zou het meisje in juni van dit jaar naar het hotel hebben gelokt. Daar zou hij haar twee dagen hebben vastgehouden en hebben misbruikt.

Chats

De twee hadden elkaar leren kennen via de online paardengame Star Stable. De chatgesprekken daarvan zijn volgens justitie seksueel expliciet. James B. zegt zich niet te herkennen in de chats.

Advocaat Jan Boksem: "Zijn moeder is op Facebook gehackt. Mijn cliënt denkt dat die hack hier ook speelt en dat een deel van de chats van een ander zijn."

Het OM ziet hier geen bewijs voor. “De chats vertonen een duidelijk patroon en grijpen steeds terug op eerdere conversaties. Hier spreekt duidelijk een en dezelfde persoon."

De Rotterdamse rechter was het daar donderdag tijdens een korte zitting mee eens. Er zijn geen aanwijzingen voor een hack en daarom worden de chats niet nader onderzocht.

Eindhoven

Tegen James B. is ook aangifte gedaan door een vrouw uit Eindhoven die 19 jaar geleden door hem zou zijn verkracht. Dat onderzoek is bijna afgerond. Justitie in Den Bosch heeft nog niet besloten of de Amerikaan als een serieuze verdachte wordt gezien.

De Rotterdamse zaak gaat op 12 februari verder, maar zal ook dan nog niet inhoudelijk zijn. In de tussentijd wordt nader DNA-onderzoek gedaan. Dat moet uitwijzen of er meer bewijs is voor het seksueel misbruik van het 12-jarige meisje.