Rotterdam wil geld van minister voor hulp slachtoffers verkrachting

Rotterdam roept het kabinet op om toch nog twee miljoen beschikbaar te stellen voor Centrum Seksueel Geweld in heel Nederland. Dat is een meldpunt waar slachtoffers van verkrachtingen en aanrandingen acute hulp kunnen krijgen. In Rotterdam is ook een vestiging.

Slachtoffers die kortgeleden zijn aangerand of verkracht, kunnen bij het Centrum Seksueel Geweld terecht voor medische- en psychologische zorg en ook voor forensisch onderzoek.

"Het is zo belangrijk dat vrouwen of mannen die slachtoffer zijn snel goed geholpen worden", zegt wethouder Bokhove. "Bij de start in 2016 hadden we 124 acute zaken. We verwachten dat we in 2019 bijna 400 zaken hebben. Dat is een enorme toename. Mensen weten ons steeds beter te vinden."

Te weinig geld

Landelijk is er een tekort van 2 miljoen euro om de capaciteit uit te breiden. Aan minister Dekker was daarvoor een subsidie gevraagd, maar die heeft hij geweigerd. Hij vindt dat de gemeenten dat moeten betalen.

“Ik ben er wel klaar mee dat wij in de regio moeten opdraaien voor de continuering van de zorg”, zegt Bokhove. "De wethouder blijft om geld vragen in Den Haag en ook bij de regiogemeenten. Op dit moment kost het de gemeente Rotterdam zo’n drie en een halve ton extra om alle hulp in de regio te kunnen blijven leveren.

Wachtlijsten

Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf kaartte de zaak vandaag aan in de Rotterdamse gemeenteraad. Hoogwerf is bang dat door het personeelstekort wachtlijsten ontstaan.



Wethouder Bokhove denkt dat er een risico is dat er wachtlijsten ontstaan. In de Rotterdamse vestiging van Centrum Seksueel Geweld wordt er met te weinig middelen en personeel te veel werk gedaan. De werkdruk is dus te hoog, maar vooralsnog zijn er geen wachtlijsten. “We zetten alle zeilen bij, zodat er niemand tussen wal en schip raakt."