Kerstactie 'Zuid voor Zuid' komt spullen tekort

'De vrouw die haar oma en haar man in korte tijd was verloren was zo blij met haar pakket. Dat raakte me echt'

De kerstactie 'Zuid voor Zuid' is zo succesvol dat er mogelijk niet voor iedereen een verrassingspakket is. Het aantal aanmeldingen is geëxplodeerd: van driehonderd naar tweeduizend. Het is maar de vraag of er voldoende spullen zijn.

Mede door berichtgeving door deze omroep steeg het aantal aanvragers snel. Nasra Djorai van 'Zuid voor Zuid': "Dat had ik niet zien aankomen. Het ging ineens zo snel, met honderden tegelijk, maar we gaan de uitdaging aan."

'Zuid voor Zuid' maakt pakketten met eten, nuttige dingen of speelgoed voor mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben, of het verdienen omdat ze klaar stonden voor een ander.

Lorenzo Elstak: "Denk aan iemand die in de schulden zit, of veel pech heeft gehad, maar ook voor die trouwe vrijwilliger of de behulpzame buurman die er altijd is."

"Zelf denk ik aan de vrouw die vorig jaar in korte tijd haar oma en haar man was verloren. Ze was blij met het pakket, maar vooral gelukkig door ons bezoek. 'Dit is precies wat ik nodig had', zei ze tegen me."

Was de vraag eerst nog om namen van mensen die wat leuks verdienen, nu vraagt 'Zuid voor Zuid' om spullen, geld of vrijwilligers die willen meehelpen verzamelen, inpakken en uitdelen.