Burgemeester Jetten weg uit Vlaardingen: 'Politieke klimaat vraagt andere leider'

Annemiek Jetten treedt per direct af als burgemeester van Vlaardingen. "Het huidige politieke klimaat in Vlaardingen vraagt om een bestuursstijl die niet volledig aansluit bij de kwaliteiten van Jetten", schrijft de gemeente op haar website. Er wordt gezocht naar een burgemeester met een andere stijl.

"Bijna drie jaar geleden werd ik door de Koning benoemd tot uw burgemeester in deze levendige stad", laat Jetten zelf via de website van de gemeente weten. "In de afgelopen periode heb ik mij met veel energie en liefde voor u ingezet."

Jetten koestert mooie herinneringen aan het jubeljaar 2018 waarin de Slag bij Vlaardingen herdacht werd. "Maar er waren ook moeilijke momenten, nare gebeurtenissen en situaties waarin ik zorg en troost kon bieden."

Bart Bikkers (VVD) neemt de komende tijd de taken van Jetten over. Burgemeester Jetten wilde na haar schriftelijke verklaring geen toelichting geven op haar verrassende besluit. PvdA-raadslid Stefanie Solleveld en partijgenoot van Jetten is geschokt door het besluit. "Een totale verrassing en een slechte timing", reageerde ze.

Het besluit werd vanmiddag door de burgemeester bekend gemaakt in een spoedberaad op het gemeentehuis. "Stilte, en dat komt niet vaak voor hier in Vlaardingen", zegt een hoorbaar teleurgestelde Solleveld.

De fracties danken de burgemeester voor haar inzet. "Tijdens drie bestuurlijk onrustige jaren heeft zij haar best gedaan om de stad verder te brengen. We vinden het een moedig besluit waarbij zij het belang van de stad voorop zet."