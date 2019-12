Justitie gaat in beroep tegen lagere celstraf Brielse kofferbakmoord

Justitie in Rotterdam is het niet eens met de straf die Leon van M. uit Brielle krijgt voor de moord op Caroline van Toledo. Het OM gaat in beroep tegen het vonnis van 15 jaar cel.

De zaak staat bekend als de Oostvoornse kofferbakmoord. Van Toledo werd in september 2005 in haar huis in Oostvoorne overvallen, mishandeld en in de kofferbak van haar eigen auto gestopt. Kort daarna werd bij het Kruininger Gors haar verbrande lichaam in de uitgebrande auto gevonden.

Justitie had 20 jaar geëist. Een van de redenen voor een lagere straf was volgens de rechtbank dat het om een zogenaamde cold case gaat.

Leon van M. zelf had ook al aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. De zaak gaat nu naar het Gerechtshof in Den Haag.

De nabestaanden van Caroline van Toledo waren blij met het vonnis, al hadden ze wel gehoopt dat de straf hoger zou zijn dan 15 jaar.