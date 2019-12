'Beste grasman van Nederland' helpt met herstel park na foutparkeren

Het gras slopen is het gras maken

Woensdagmiddag parkeerde een bezorger van zijn bedrijf de bestelbus op het gras naast een pad in het Rotterdamse Vroesenpark. Nadat hij een lading koffiebonen naar het Vroesenpaviljoen had gebracht, bleek de bus muurvast te zitten in het drassige gras. Na veel duwen, trekken en gas geven, schoot de bus 's avonds eindelijk los.

Dat zorgde wel voor een beschadigd grasperkje. Dit voorval zat Sharo totaal niet lekker en hij bedacht een ludieke actie om de grasmat weer in ere te herstellen. De bebrilde koffiebrander riep de hulp in van niemand minder dan grasmeester van Feyenoord Erwin Beltman om het gras te herstellen.

Die vond de schade erg meevallen, maar was onder het motto 'You'll never walk alone' graag bereid een handje te helpen.

Als het goed is steken voor het einde van de maand de eerste sprietjes alweer uit de grond.