Zwarte dag voor klanten van Vodafone Ridderkerk

De overvaller komen op vrijdag 29 november rond 9.30 uur de zaak in winkelcentrum Koningshof in Ridderkerk binnen. Het is dan behoorlijk druk. Ze eisen geld en iedereen moet op de grond gaan liggen.

Na de overval vluchten ze richting de Burgemeester De Zeeuwstraat op een donkergekleurde scooter. Tijdens die vlucht verliest één van de overvallers, die donkere kleding dragen, een bivakmuts.

De politie heeft tijdens het onderzoek al sporen veilig gesteld, maar is nog op zoek naar getuigen, waarmee nog niet is gesproken.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.