Politici schrikken van doemscenario FC Dordrecht

Gemeenteraadsleden in Dordrecht reageren geschrokken op de mededeling van FC Dordrecht dat de club wellicht bezig is aan zijn laatste seizoen, als er geen steun komt voor een nieuw stadion.

"Als het zo ernstig is, moeten we binnen de fractie en de coalitie nog eens praten over het standpunt, dat we géén geld of gemeentegarantie geven", zegt David Schalken van Beter voor Dordt.

Geen reactie

De fractieleider van de grootste partij in de Dordtse raad wil niet voor camera reageren. Ook andere raadsleden willen dat niet. VVD-raadslid Rolin de Heijer, trouw supporter van de club, zegt "geen tijd" te hebben voor een reactie.

Irene Koene van Gewoon Dordt komt als enige wél voor camera. Zij zegt dat FC Dordrecht een onderdeel is van de stad: "Natuurlijk presteren ze nu slecht, maar een paar jaar geleden speelden ze nog eredivisie."

Net als de seniorenpartij VSP wil Gewoon Dordt dat de afwijzing van steun heroverwogen wordt, omdat in een rapport van The Stadium Consultancy gesteld wordt dat er aan een garantiestelling weinig risico's voor de gemeente kleven.

Afgewezen

FC Dordrecht vroeg onlangs een garantiestelling van 17 miljoen euro aan de gemeente Dordrecht voor de bouw van een nieuw stadion. Wethouder Marco Stam liet weten dat de gemeente daar niet toe bereid is en zei ook geen andere alternatieven voor de club te zien.



Het rapport werd in oktober gemaakt in opdracht van het college van B&W en begin november openbaar gemaakt. Vandaag publiceren diverse media over één van de conclusies uit dat rapport.

Einde betaald voetbal

"Indien geen akkoord wordt gegeven op een garantie vanuit de gemeente (...) wordt het einde van betaald voetbal voor de gemeente Dordrecht een realistisch scenario", zo staat erin te lezen.

Commercieel manager Hans de Zeeuw onderschrijft dat scenario: "We maken het seizoen af, maar je moet realistisch zijn en je afvragen of doorgaan nog wel mogelijk is." De Dordtse politiek blijkt verrast te zijn door die conclusie.