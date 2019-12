Eén klacht betekent na 21 jaar einde voor tweedehandswinkel

Gebruikte babyspullen, kinderkleding, puzzels, boekjes: je noemt het maar en 'Het Hobbelpaardje' heeft het. De prijzen zijn er schappelijk. Alles gaat weg voor een paar euro. Ook mensen die krap bij kas zitten, kunnen er zo slagen.

Van tafel geveegd

"Er is in dat opzicht zo weinig in dit dorp", zegt Ginie. "We zijn zo blij om er voor elkaar te mogen en te kunnen zijn. Dat is ons doel. En dan wordt dat in één keer na 21 jaar even van tafel geveegd."

De dames runnen de winkel met veel liefde. "Mensen zijn ook welkom om een praatje te maken", vertelt Gerrie.

Bestemmingsplan

Het winkeltje zit in het woonhuis van Gerrie en dat mag niet volgens het bestemmingsplan. Winkels moeten in het centrum zitten. Maar een winkelruimte huren, zit er niet in voor de dames. Ze verdienen er bijna niets mee.

De dames zijn een petitie gestart om hun zaak open te houden. Ze hebben nu al bijna 800 handtekeningen binnen.

Brief op de mat

Het doet Gerrie veel pijn dat ze na 21 jaar hard werken nu moet stoppen. "Ze hadden beter in het begin kunnen zeggen: je hebt vergunningen nodig en het mag niet. Nu krijgen we na 21 jaar een brief op de mat met de boodschap: je mag niet meer bestaan."

We hebben een reactie gevraagd aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Die volgt nog.