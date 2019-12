Analyse: Bijna drie jaar chaos, ruzie en besluiteloosheid onder weggestuurde burgemeester Jetten

Het vertrek van de Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. En toch zal het een aantal Vlaardingers juist niet verrassen, want de 'heldere hemel' is in Vlaardingen al tijden betrokken door de rook van verboden vreugdevuren vorig jaar, brandhaarden in de raadszaal en geruzie in het hart van de lokale democratie.

Betrouwbare bronnen melden zelfs dat het plotselinge vertrek is afgedwongen door het college. Er zou bij de Commissaris van de Koning van Zuid Holland zijn aangegeven dat het vertrouwen in Jetten ontbrak om de stad daadkrachtiger te gaan besturen, de belangrijkste aanbeveling van een recent en kritisch rapport over het functioneren van het Vlaardingse dagelijks bestuur. Ze zou dus zijn weggestuurd.

De burgemeester nam in januari 2017 het stokje over van interim-burgemeester Bert Blase, die momenteel de politieke beweging Code Oranje aanvoert. De in 1963 geboren Limburgse juriste was voordat ze naar Vlaardingen kwam burgemeester in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Ze hield het daarna in de Haringstad nog geen drie jaar vol. Het moeten tropenjaren zijn geweest.

Besluiteloosheid

Van meet af aan had Jetten de poppen aan het dansen in de gemeente. Haar bestuursstijl werd door politieke tegenstanders vaak omschreven als kil, zakelijk en weinig daadkrachtig. Het besluit in de Vlaardingse politieke arena om na de gemeenteraadsverkiezingen met een raadsakkoord te gaan werken in plaats van met een coalitieakkoord liep uit op chaos, ruzie, wantrouwen en besluiteloosheid. Vlaardingen kwam geen steek verder. Sterker nog: Vlaardingen werd een lachertje in het lokale politieke landschap.

De grootste onrust ontstond een jaar geleden toen Jetten de traditionele vreugdevuren rond Oud en Nieuw in de stad verbood. Er kwam opstand door tegenstanders, verbaal geweld op social media, vermeende bedreigingen, cameratoezicht, beveiliging en rapporten. Het 'Jetten Jagen' hield niet op.

Bestuurskundige Andersson kwam begin dit jaar met een vernietigend rapport. Het ontbrak aan bestuurskracht in Vlaardingen, een stad die voor grote uitdagingen staat. Ondertussen werd afscheid genomen van het falende raadsakkoord en teruggegrepen naar een coalitieakkoord. Het mocht niet baten. Stuurloos was en is de stad met zo'n 73 duizend inwoners.

Surprise

In september verscheen weer een rapport, ditmaal van interim-gemeentesecretaris Van Hofwegen. Conclusie: Vlaardingen maakt er een zooitje van in het stadhuis. Beterschap werd beloofd maar het pleit was al beslecht. voor Jetten was geen eer meer te behalen in Vlaardingen. Donderdagmiddag 5 december bezorgde ze een surprise op het stadhuis: de aankondiging van haar vertrek, per direct. VVD-wethouder Bart Bikkers neemt de honneurs voorlopig waar als burgemeester van Vlaardingen. Annemiek Jetten wilde geen toelichting geven op haar verklaring dat de stad een andere bestuursstijl nodig heeft dan de hare.

Of de maand december zonder Annemiek Jetten rustiger gaat verlopen dan een jaar geleden valt te bezien. Aan de vooravond van haar vertrek werden op acht plekken in de stad kleine brandjes gesticht in afvalcontainers. Met de rook daarvan is de 'heldere hemel' in Vlaardingen alweer wat besmet.