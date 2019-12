Provincie: geen zicht op 95 procent PFAS-uitstoot Chemours

Het toezicht op de PFAS-uitstoot van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht schiet ernstig tekort, vindt de provincie Zuid-Holland. Veruit het meeste PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen, verlaat het terrein in de vorm van afval. En daar gaat de provincie niet over.

Het gevaar bestaat dat het PFAS-houdende afval niet volgens de regels wordt vernietigd of opgeslagen, maar in het milieu verdwijnt. Dat zegt gedeputeerde Floor Vermeulen tegen de NOS .

Geen zicht

Het bedrijf heeft de uitstoot van GenX, de PFAS-stof die zij gebruiken, via water en lucht drastisch verminderd en wil dat de komende tijd nog verder terugdringen.

Maar dat gaat maar over 5 procent van alle PFAS die het terrein van Chemours verlaat, zegt gedeputeerde Floor Vermeulen. De provincie is bang dat de teruglopende cijfers van Chemours maar het topje van de ijsberg zijn, omdat op de andere 95 procent geen toezicht is.

Maatregelen

Chemours zegt tegen de NOS dat dat niet klopt: "Meer dan 97 procent van de GenX-stoffen die Chemours gebruikt, wordt hergebruikt of vernietigd. Dat betekent dat deze niet in het milieu komen." De rest werd voorheen uitgestoten naar water en lucht, maar met de nieuwe maatregelen is dat nagenoeg verleden tijd, zegt het bedrijf.

Teflon-producent Chemours is één van de grootste uitstoters van PFAS in Nederland. Onlangs kwam naar buiten dat Chemours illegaal PFAS-afval heeft vervoerd naar België.

Op de vergunning voor het vervoer van het afval stond een heel andere stof. Omdat de vervoerder van het afval dat ook niet wist, raakte een andere lading later besmet. Justitie onderzoekt de zaak.