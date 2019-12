Inzamelingsactie voor 'gerechtigheid' doodgereden Brandon (5) uit Rotterdam-West

"Vandaag is de eerste Sinterklaas zonder hem. Het is een groot gemis", zegt Jocelyne Varela Ramos. "Het leven gaat door en toch staat alles stil. Ik ben zo trots op zijn ouders. Ze zijn zo sterk. Voor de vier andere kinderen moeten ze door."

Brandon werd op donderdag 24 oktober voor zijn huis aan de Messchertstraat aangereden door een 21-jarige man in een bestelbus. Zijn moeder, twee zussen en broertjes waren op dat moment thuis. Het jochie werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

'Bestuurder onder invloed'

De bestuurder van het busje is aangehouden. Het onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren is nog in volle gang, maar de verdachte zou onder invloed zijn geweest van verdovende middelen. De familie houdt er rekening mee dat er daarom een rechtszaak komt.

"Het laatste waar je als familie aan wilt denken na zoiets vreselijks is het financiële gedeelte", zegt Jocelyne. "Het kwam totaal onverwachts en door toedoen van iemand anders. Zijn ouders moeten zoveel regelen. Ze krijgen de kans niet om te rouwen."

Gerechtigheid

Daarom is er een inzamelingsactie gestart. "We willen gerechtigheid voor Brandon. We willen een goede advocaat kunnen inschakelen als dat nodig is."

Er is in twee dagen tijd al ruim tienduizend euro binnen. "Zijn ouders zijn zo blij met alle steun, van familie, vrienden, buren, mensen van de voetbal, maar ook van totaal onbekenden. We hadden niet durven dromen dat er zo snel al zo veel geld binnen zou zijn", zegt Jocelyne aangedaan.

Gescout door Feyenoord

"Ik zie gewoon hoe moeilijk zijn ouders het hebben. Ze missen hem natuurlijk verschrikkelijk. Zijn vader was altijd met hem aan het voetballen op het pleintje." Brandon was een echt voetbaltalent. Hij was onlangs zelfs gescout door Feyenoord. "Dat was zijn grote droom; spelen voor Feyenoord. En dan gebeurt dit. Dan stort je wereld in."

Ook zijn moeder mist de kleine dingen. "Hij ging altijd mee boodschappen doen en dan vroeg hij om een specifiek snoepje of koekje. Dat doet hij nu niet meer."